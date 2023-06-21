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    Мальчик родился в пассажирском поезде Алматы — Атырау

    21 Июня 2023, 11:33

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Проводники и пассажиры поезда №29/30 помогли женщине родить в поезде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КТЖ.

    19 июня работникам поездной бригады пришлось экстренно принимать роды у пассажирки по пути следования пассажирского поезда №29/30 сообщением Алматы — Атырау, не доезжая до станции Ногайлы.

    Проводниками были приняты все необходимые меры по оказанию помощи роженице, проинформирован машинист поезда, на ближайшую станцию вызвана скорая помощь. Появиться на свет мальчику помогли проводники и пассажиры.

    «Мы благодарим своих пассажиров Карину Балганым и Акмамык Бекенову. Благодаря слаженной работе поездной бригады и пассажиров, в поезде благополучно родился мальчик», - сказала проводник вагона Марал Адильбекова.

    Марал Адильбекова работает на железной дороге 15 лет, из них 12 лет – проводником пассажирских поездов Атырауского участка. По приезду на станцию Сагыз мама с новорожденным была передана врачам скорой помощи.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    КТЖ Транспорт Дети
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