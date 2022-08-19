Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 472.2 eur/kzt 472.29

    rub/kzt 7.86 cny/kzt 68.81
Прогноз погоды
Нур-Султан+29+31℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Мальчик получил ранения на футбольной площадке в Щучинске

    19 Августа 2022 14:21

    ЩУЧИНСК. КАЗИНФОРМ – Уголовное дело возбуждено по факту получения несовершеннолетним травмы головы на футбольной площадке Щучинска, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    17 августа на одной из футбольных площадок, расположенных в городе Щучинске, около 17:00 часов в местный отдел полиции поступило сообщение, что 9-летний мальчик получил колото-резаное ранение параорбитальной области, напоровшись на стальной прут, торчащий из ограждения.

    По данному факту правоохранители возбудили досудебное расследование по части первой статьи 278 УК РК «Недоброкачественное строительство».

    В рамках расследования установлен застройщик данной детской площадки, также известно, что объект состоит на балансе ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Бурабайского района». В настоящее время назначен ряд судебных экспертиз, расследование продолжается.


    Фото: polisia.kz
    #Акмолинская область #Происшествия
    Новости по теме
    Новости по теме
    Девятиклассник выдал полицейским электрошокер в Караганде
    Землетрясение зарегистрировали казахстанские сейсмологи на территории Китая
    БелАЗ раздавил автомобиль с пятью пассажирами в Карагандинской области
    Подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней задержали в Талдыкоргане
    Популярное
    1 БелАЗ раздавил автомобиль с пятью пассажирами в Карагандинской области
    2 Штормовое предупреждение объявлено в восьми областях Казахстана
    3 Сделавшего ложное сообщение о потере ориентира в камышах нашли в Атырау
    4 Девятиклассник выдал полицейским электрошокер в Караганде
    5 Праздничный концерт в честь Дня Конституции состоялся в Нур-Султане
    Новости партнеров