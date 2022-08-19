Мальчик получил ранения на футбольной площадке в Щучинске

ЩУЧИНСК. КАЗИНФОРМ – Уголовное дело возбуждено по факту получения несовершеннолетним травмы головы на футбольной площадке Щучинска, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

17 августа на одной из футбольных площадок, расположенных в городе Щучинске, около 17:00 часов в местный отдел полиции поступило сообщение, что 9-летний мальчик получил колото-резаное ранение параорбитальной области, напоровшись на стальной прут, торчащий из ограждения.

По данному факту правоохранители возбудили досудебное расследование по части первой статьи 278 УК РК «Недоброкачественное строительство».

В рамках расследования установлен застройщик данной детской площадки, также известно, что объект состоит на балансе ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Бурабайского района». В настоящее время назначен ряд судебных экспертиз, расследование продолжается.



Фото: polisia.kz

