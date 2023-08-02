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    Мальчик обнаружил зуб гигантской доисторической акулы в Великобритании

    2 Августа 2023, 15:23

    ЭССЕКС. КАЗИНФОРМ - 13-летний мальчик нашел зуб, который, как полагают, принадлежал гигантской доисторической акуле, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.

    Мальчик по имени Бен обнаружил зуб длиной 10 см в Эссексе во время летних каникул.

    Отец подростка, Джейсон, рассказал, что его сын был «на седьмом небе от радости» от находки и сразу понял, что «это нечто необычное».

    В центре Essex Wildlife Trust заявили, что это может быть зуб мегалодона, а неповрежденные зубы, подобные найденному, считаются «редкой находкой».

    Джейсон и его сын уехали на выходные из своего дома в Хемел-Хемпстеде, Хартфордшир, специально для того, чтобы отправиться на поиски окаменелостей.

    Бен обнаружил гигантский зуб под камнями на побережье, где они гуляли с отцом.

    Они доставили находку в Центр открытий Essex Wildlife Trust в Уолтон-он-Назе, где им сказали, что это зуб мегалодона.

    Отец мальчика поведал, что Бен хочет стать палеонтологом, когда станет старше, и гигантский зуб стал «отличным дополнением» к его коллекции.

    Центр Essex Wildlife Trust утверждает, что зубу может быть от 20 до 3,6 миллионов лет.

    Автор:

    Татьяна Кудренок

    Наука Великобритания Мировые новости Археология
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