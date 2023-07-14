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    Мальчик едва не утонул в Иртыше из-за приступа эпилепсии

    14 Июля 2023, 22:46

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - На пульт «112» поступило сообщение от оператора станции скорой медицинской помощи о том, что на реке Иртыш в районе Затона ребенок, 2013 года рождения, едва не утонул, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

    В ходе сбора информации было установлено, что при купании у мальчика случился приступ эпилепсии, начались судороги и он начал тонуть.

    Увидев тонущего ребенка, Айжан Садырбалина которая отдыхала с семьей на берегу, незамедлительно бросилась к нему на помощь и вытащила из воды. Затем сразу же оказала ему первую доврачебную помощь. Тем временем другие очевидцы вызвали службу «103».

    После осмотра врачей ребенок был госпитализирован в Университетский госпиталь НАО МУС.

    В настоящее время состояние ребенка средней степени тяжести.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Происшествия МЧС Спасение Абайская область
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