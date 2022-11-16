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    Мальчик-батыр родился в столице

    16 Ноября 2022, 02:26

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В стенах акушерского блока городской многопрофильной больницы №2 родился мальчик-батыр весом 5 075 граммов и ростом 58 сантиметров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

    «Пациентка поступила в отделение патологии беременных. В сроке 41 недели беременности начались схватки, далее переведена в родовое отделение. План родов был консервативно-выжидательный, учитывая ее акушерский анамнез. Строго следили за продвижением головки по плоскостям таза, темпом родовой деятельности с функциональной оценкой таза. Роды прошли естественным путем. У Дианы это третьи роды, предыдущие дети тоже были крупными 4500, 4600 граммов. Мама и малыш чувствуют себя хорошо, готовятся к выписке», - рассказала акушер-гинеколог Динара Издибаева.

    «Выражаю огромную благодарность врачам акушерского блока. Благодаря их работе всё прошло хорошо. Чему я очень рада и довольна. Побольше таких профессионалов, процветания. Спасибо большое врачам!» - поблагодарила Диана.

    По словам врачей, нормой веса новорожденного считается в зависимости от пола: для мальчиков 3 400-3 500 граммов при росте 44,2–55,66 сантиметра, для девочек – 3 200-3 400 граммов при росте 43,6–54,7 сантиметра. Средней нормой считается вес ребенка при рождении от 2 500 до 4 500 грамма.
    Астана Здравоохранение Дети
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