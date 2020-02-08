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    Мальчик Али встретился со звездой «Реал Мадрида» Каримом Бензема

    8 Февраля 2020, 01:43

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Родившийся без ног казахстанский мальчик Али Турганбеков встретился со звездой «Реал Мадрида» Каримом Бензема, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Видео и фото со встречи опубликовал у себя в Instagram известный боец, чемпион UFС Хабиб Нурмагомедов, а также сам Бензема.

    «Спасибо большое Карим Бензема. Ты мужчина», - написал Хабиб Нурмагомедов.

    В свою очередь, Али Турганбеков поблагодарил их за такую возможность и отметил, что очень счастлив. Он также посетил матч четвертьфинала Кубка Испании, где мадридский «Реал» принимал на своем поле «Реал Сосьедад» - 3:4.

    Добавим, ранее мальчик Али также встретился со звездой мирового футбола Криштиану Роналду.

    В декабре 2019 года Хабиб Нурмагомедов и Али встретились в Алматы. Тогда мальчик подарил ему мяч с автографами игроков PSG.

    До этого казахстанец встречался с легендами футбола - бразильцами Кафу, Хулио Сезар, Бебето, с испанцем Хави, который заговорил на казахском.

    Кроме того, Али встречался со многими знаменитыми и легендарными футболистами: Месси, Андреем Шевченко, Неймаром, Киллианом Мбаппе, Эдинсоном Кавани, Диего Марадоной, игроками Ливерпуля - Мохаммедом Салахом, Роберто Фирмино, главным тренером клуба Юргеном Клоппом, а также своим кумиром - Ником Вуйчичем. Он также вручил Суперкубок УЕФА игрокам Ливерпуля.

    Напомним, в сентябре 2017 года мама Али рассказала о том, какой тернистый путь пришлось пройти ей и ее семье. После рождения сына Акмарал уговаривали отказаться от ребенка даже родственники. Когда мальчик подрос, многие школы не хотели его принимать. В итоге мальчик попал в столичную школу для одаренных детей «Нурорда», где учится и по сей день.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Спорт Общество Реал мадрид
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