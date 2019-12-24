Мальчик Али подарил мяч с автографами PSG Хабибу Нурмагомедову в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Казахстанский мальчик Али Турганбеков, родившийся без ног, подарил мяч с автографами игроков PSG чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову в Алматы, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Они сыграли в футбол и сделали совместное фото.

«Как Вы знаете, я встречался с игроками PSG, и тогда мне удалось собрать автографы Неймара, Мбаппе, ди Марии и Кавани. Вот этот мяч я бы хотел подарить Вам», - вручил Али мяч Хабибу.

Многочисленные болельщики бурными аплодисментами поддержали мальчика и понаблюдали за их игрой.

Отметим, Хабиб Нурмагомедов прилетел в Алматы и встретился с фанатами.