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    Мактаарал: на продовольственном складе установлено централизованное видеонаблюдение

    11 Мая 2020, 22:55

    ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В областном централизованном хранилище в поселке Атакент Мактааральского района установлено видеонаблюдение. Об этом сообщил первый заместитель председателя Туркестанского филиала партии «Nur Otan» Бейсен Тажибаев, передает МИА «Казинформ» со сссылкой на Региональную службу коммуникаций Туркестанской области.

    4 видеокамеры, установленные на складе, располагаются в сторону двух входных дверей и внутреннего выхода. То есть, каждый прибывший и отправленный на склад груз будет фиксироваться камерой. Несколько видеокамер подключены к центральному компьютеру для контроля.

    «Цель установки камеры - не допустить халатного распределения продуктов питания. Чтобы четко контролировать, кому и когда выдаются продукты и предметы, хранящиеся на складе. Мы акцентируем внимание на правильное и беспрепятственное распределение гуманитарной помощи среди населения, пострадавшего от наводнения»,- отметил Бейсен Даулетулы.
    Из Павлодарской области доставлено 20 тонн продуктов питания, 15 тонн одежды и гигиенических средств.

    Напомним, этот склад был создан 3 мая 2020 года для оказания помощи затопленным населенным пунктам. Здесь за последнюю неделю собрано более 408 тонн гуманитарной помощи. В частности, приняты 97 тонн муки, 2,5 тонны мяса, 95 тонн зерновых культур, 61 тонн овощей, 6 тонн консервных продуктов, 26 тонн растительного масла, 65 тонн специальных продовольственных корзин, одежды и гигиенических средств.

    Из них около 100 тонн распределено населению, размещенному в 11 эвакуационных центрах Мактааральского района. Кроме того, гражданам, временно находящимся в домах родственников, в систематическом порядке распространяются продукты питания со складов, открытых в общеобразовательных школах №9 и №7 в селе Атакент.

    Ранее сообщалось, что после сильного дождя и штормового ветра утром 1 мая произошел прорыв дамбы Сардобинского водохранилища в Узбекистане. В результате чего наполнились водой приграничные коллекторы Мактааральского района Туркестанской области, что привело к подтоплению пяти населенных пунктов в этом районе.

    В связи с этим в Мактааральском районе Туркестанской области объявлена чрезвычайная ситуация.

    Президент РК поручил оказать помощь пострадавшим от подтопления в Мактааральском районе. Правительство приступит к строительству более тысячи домов в Туркестанской области для граждан, лишившихся жилья в результате подтопления после аварии на водохранилище в Узбекистане. Каждый из них получит по 100 тысяч тенге из республиканского бюджета.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Туркестанская область Нур Отан
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