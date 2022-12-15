Максимум потребления электричества за всю историю энергосистемы РК зафиксирован в декабре

15 Декабря 2022, 15:14

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Пресс-служба АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC» сообщила о ситуации в Единой электроэнергетической системе Казахстана, передает МИА «Казинформ».

В декабре текущего года наблюдается значительное увеличение энергопотребления в Единой электроэнергетической системе (ЕЭС) Казахстана.

Так, 07 декабря 2022 года был зафиксирован исторический максимум потребления за всю историю казахстанской энергосистемы – 16 459 МВт, при этом суммарная генерация электростанций страны составляла только 15 203 МВт. Дефицит покрывался за счет внеплановых перетоков из российской энергосистемы.

При таких высоких нагрузках Национальная электрическая сеть, которую эксплуатирует АО «KEGOC», работала надежно, в штатном режиме.

Систематическая нехватка генерации для покрытия потребности в электрической энергии и мощности возникает по причине частых аварийных и неплановых ремонтов на электрических станциях РК.

В условиях значительных дисбалансов, Системный оператор в целях обеспечения надежной работы ЕЭС Казахстана, вынужден объявлять режим «Авария» по Северной, Южной, а также по Западной зоне казахстанской энергосистемы, с вводом ограничений потребления электрической энергии крупными промышленными предприятиями.

При этом полное удовлетворение потребностей населения в электроэнергии для Системного оператора является приоритетом.