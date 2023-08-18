Максимальный тариф на такси из аэропорта определили в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Палате предпринимателей Алматы рекомендовали тарифы на такси в аэропорту города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Советом по туризму при Палате предпринимателей Алматы проводился анализ стоимости услуг такси на территории аэропорта города. На брифинге в региональной службе коммуникаций исполняющий обязанности председателя Палаты Нариман Ибрагимов сообщил, что вопросы по недобросовестным таксистам урегулированы.

Отраслевым комитетом были рекомендованы тарифы, соответствующие стенды с указанием цен на такси вывешены на территорий воздушной гавани.

«В начале туристического сезона, в июне, в течение двух недель рабочая группа проводила анализ стоимости такси, которые предоставляют сервисы заказа - AparuTaxi, Region, Yandex Taxi, Uber, Blue Sky Energy и другие. Рассчитаны средние цены на поездку. Тарифы на пассажирские перевозки варьируются от 1200 до 12 000 тенге, в зависимости от расстояния до пункта пребывания и класса такси. Самая высокая стоимость указывается в премиум-сегменте такси от терминала аэропорта до горнолыжного курорта «Шымбулак», - поделился он.

В рабочую группу Совета по туризму города при Палате предпринимателей Алматы входят представители Авиационной транспортной прокуратуры, управления туризма, Международного аэропорта Алматы, МПС РУП Турксибского района, департамента государственных доходов, Казахстанской туристской ассоциации. При региональной палате функционируют шесть рабочих отраслевых комитетов в сфере туризма, креативных индустрий, образования, здравоохранения, транспорта и логистики, строительства.

Весной этого года в Алматы наказали таксиста, который довез гражданина Германии из аэропорта Алматы в гостиницу за 45 тысяч тенге. В мае также был оштрафован таксист, который довез россиянина из аэропорта до улицы Маркова по завышенной цене - 400 евро.