Максимальный рост цен на продукты в мае зафиксирован в Мангистауской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Об инфляционных тенденциях в регионах РК в мае сообщили в Национальном банке РК, передает МИА «Казинформ».

По информации начальника управления мониторинга реального сектора департамента денежно-кредитной политики Нацбанка РК Игоря Осипова, в мае годовая инфляция в стране ускорилась, составив 14% (в апреле – 13,2%). В разрезе регионов годовая инфляция ускорилась в 15 регионах, замедлилась в 2 областях.

Наибольшее ускорение зафиксировано в Мангистауской (с 13,9% в апреле до 15,2% в мае), Карагандинской (с 13,5% до 14,8%) и Западно-Казахстанской (с 12,2% до 13,5%) областях.

«Темпы роста цен на продовольственные товары в мае увеличились до 19% г/г (в апреле – 17,9%). Максимальный рост цен на товары данной группы сложился в Мангистауской области (21%).

Темпы роста цен на непродовольственные товары ускорились до 11,9% г/г (в апреле – 11,1%). Максимальное значение зафиксировано в г. Нур-Султане (14,3%), а минимальное – в г. Шымкенте (10,2%).

Цены на платные услуги в мае повысились на 9,1% г/г (в апреле – 8,9%), при этом значительно выше общереспубликанского уровня цены выросли в Восточно-Казахстанской области (11,4%), значительно ниже – в Жамбылской области (6,3%).

В мае 2022 года месячная инфляция в стране составила 1,4%, что значительно выше среднего значения майской инфляции за последние 5 лет (за 2017-2021 годы – 0,5%).

Во всех 17 регионах цены в мае 2022 года выросли выше своей среднеисторической нормы. Наибольшее ускорение месячной инфляции отмечено в Мангистауской области (2,2%)», - добавил представитель Нацбанка.