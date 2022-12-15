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    Максимальный рост цен на продтовары в ноябре сложился в Мангистау - Нацбанк

    15 Декабря 2022, 21:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В ноябре 2022 года годовая инфляция в стране ускорилась, составив 19,6% (в октябре – 18,8%). В разрезе регионов годовая инфляция ускорилась в 19 регионах, а в одном регионе - Абайской области - осталась неизменной, на уровне 19,5%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национального банка РК.

    Как прокомментировал начальник управления мониторинга реального сектора департамента денежно-кредитной политики Нацбанка РК Игорь Осипов, наибольшие значения годовой инфляции зафиксированы в Мангистауской области (23,8%), г. Астане (22,6%) и Акмолинской области (21,0%).

    Темпы роста цен на продовольственные товары в ноябре увеличились до 24,1% г/г (в октябре – 23,1%). Максимальный рост цен на товары данной группы сложился в Мангистауской области (31,4%).

    Темпы роста цен на непродовольственные товары ускорились до 18,6% г/г (в октябре – 17,9%). Максимальное значение зафиксировано в г. Астане (28,8%), минимальное – в Алматинской области (15,8%).

    Цены на платные услуги в ноябре повысились на 14,1% г/г, при этом значительно выше общереспубликанского уровня цены выросли в Мангистауской области (18,0%), значительно ниже – в Актюбинской области (10,8%).

    В ноябре 2022 года месячная инфляция в стране составила 1,4%, что значительно выше среднего значения ноябрьской инфляции за последние 5 лет (за 2017-2021 годы – 0,8%).

    Во всех регионах цены в ноябре 2022 года выросли выше среднеисторической нормы. Наибольшее значение месячной инфляции отмечено в Акмолинской области (2,0%).
    Нацбанк Казахстана Экономика Цены и тарифы Мангистауская область Инфляция
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