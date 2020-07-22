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    Максимальные ставки по депозитам в тенге на август пересмотрены

    22 Июля 2020, 10:50

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский фонд гарантирования депозитов сообщает о пересмотре максимальных рекомендуемых ставок по депозитам в тенге на август 2020 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КФГД.

    В результате изменения базовой ставки Национального банка Казахстана в сторону снижения на 0,5 п.п. до 9% КФГД пересмотрел предельные ставки по депозитам. Например, рекомендуемая максимальная ставка вознаграждения по несрочным депозитам составит 9%. Данный уровень отражает базовую цену привлечения банками средств с учетом проводимой денежно-кредитной политики.

    Изменение ставки вознаграждения на 0,5 п.п. продемонстрировали практически все виды депозитов, за исключением срочных депозитов со сроками 24 и 12 месяцев соответственно. При этом сохраняется принцип дифференциации вкладов – ставка по депозитам на короткий срок с пополнением ниже ставок без пополнения на 0,5 п.п.

    В целом, обновленные ставки по депозитам соответствуют оптимальному уровню доходности с учетом текущего состояния экономики и прогнозов по ее развитию в среднесрочном периоде.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Банки Экономика
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