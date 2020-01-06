Максимальное приближение Земли к Солнцу вызывает потепление

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 5 января 2020 года земляне наблюдали астрономическое явление перигелий, когда Земля максимально приблизилась к Солнцу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ученые заявили, что максимальное приближение Земли к Солнцу может вызвать небольшое потепление. В январе Земля ближе к Солнцу, поэтому планета получает на 1-1,5% больше тепла. Причем, разница температур при таком приближении заметная только жителям Северного полушария - морозы немного смягчаются.

И действительно, с огласно консультативному прогнозу РГП «Казгидромет», в целом средняя за январь температура воздуха в Казахстане ожидается выше нормы на 1°С, лишь местами на западе, севере и востоке республики около нормы.

Осадки прогнозируются меньше нормы в северо-восточной части страны, больше нормы в горных и предгорных районах востока, юга и юго-востока Казахстана, на остальной территории около климатической нормы.

На ближайшие же три дня 7-9 января 2020 года сообщается, что несмотря на похолодание, температура воздуха ожидается выше климатической нормы, лишь на юге и востоке температура предполагается в пределах средних многолетних значений.