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    Максимальное количество гражданского сектора будет участвовать в создании Национального курултая

    18 Марта 2022, 12:04

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-министр информации и общественного развития РК Данияр Кадыров заверил, что в важные государственные вопросы будет вовлекаться максимальное число людей из гражданского сектора, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В целях вовлечения активных граждан для решения актуальных задач и вопросов развития страны будут совместно с заинтересованными госорганами усовершенствованы механизмы вовлечения НПО в процесс принятия государственных решений на всех его этапах. Каждому решению будет даваться тщательный анализ», - сказал Данияр Кадыров на обсуждении Послания Президента на площадке Гражданского Альянса.

    По его словам, в стенах Парламента также обсуждается законопроект об общественном контроле, который создаст качественно новые принципы взаимодействия граждан и государства.

    «Создание Национального курултая является важным этапом в формировании открытого общества и реализации концепции «слышащего государства». В вопросы создания Национального Курултая будет вовлечено максимальное количество представителей гражданского общества о всех уголков республики и по различным направлениям», - заключил вице-министр.


    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    НПО Общество МИОР
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