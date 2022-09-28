Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Максимально вовлекать талантливую молодежь в цифровизацию РК поручил Президент

    28 Сентября 2022, 12:56

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане внедрено шефство профильных университетов над региональными вузами. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая на пленарном заседании форума Digital Bridge 2022 в Астане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Было также отмечено, что расширено грантовое обучение, открыто 12 частных инновационных IT-школ.

    «В ходе недавней рабочей поездки в Нью-Йорк я встретился с нашими молодыми соотечественниками, представителями IT-сообщества «Digital Nomads». Они работают в крупнейших компаниях США, Европы и конкурентоспособны в глобальном масштабе», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

    Глава государства добавил, что сегодня и в самом Казахстане работает очень много талантливых людей, которые способны создавать продукты международного уровня.

    «Поэтому перед Правительством ставится задача: с одной стороны, поддерживать ребят, где бы они ни работали, а с другой – максимально вовлечь их в цифровизацию нашей страны», - резюмировал Касым-Жомарт Токаев.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Президент Казахстана Связь, ТВ, IT Цифровой Казахстан Молодежь
    Новости по теме
    Новости по теме
    Глава государства принял председателя Сената Олий Мажлиса Узбекистана
    Президент подписал закон о пресечении использования ложных товарных знаков в странах СНГ
    Касым-Жомарт Токаев принял Бакытжана Ертаева
    Президент принял митрополита Астанайского и Казахстанского Александра
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    3 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    4 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    5 В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам