Максимально упростить алгоритм рассмотрения жалоб от потребителей поручил Алихан Смаилов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Защита прав потребителей – вопрос очень важный. К сожалению, мы видим множество жалоб со стороны потребителей на нарушения их прав. Об этом заявил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинофрм».

«Основными поводами для обращения населения являются продажа некачественных товаров, отсутствие и корректность ценников на товарах, несвоевременный возврат денежных средств из интернет – магазинов. Потребители также жалуются на качество услуг в сферах здравоохранения, питания, жилищно-коммунального хозяйства, связи», - сказал Алихан Смаилов.

Глава Кабмина также отметил, что государственные органы не всегда своевременно рассматривают обращения. Зачастую сама причина проблемы не решается.

«Межведомственному совету по защите прав потребителей надо активизировать свою работу. Внесенные в 2020 году поправки в Закон «О защите прав потребителей» способствовали построению целостной системы этой работы с вовлечением неправительственных организаций и бизнеса. Для достижения более ощутимых результатов требуется дальнейшее совершенствование законодательной базы. В этой связи, для повышения качества защиты прав потребителей были разработаны новые поправки в действующие законы. Предлагается ввести институт Омбудсмена по защите прав потребителей. Он должен стать главным координатором по урегулированию возникающих проблем и жалоб. После принятия закона эту работу надо будет провести оперативно», - подчеркнул Алихан Смаилов.

Премьер добавил, что нужно максимально упростить алгоритм рассмотрения жалоб от потребителей.

«Важно выстроить эффективную схему взаимодействия: потребитель – общественное объединение – государство. Нужно проводить политику, ориентированную на производство и продажу продукции гарантированного качества, добросовестную рекламу и маркетинг», - резюмировал Алихан Смаилов.