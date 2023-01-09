Максим Споткай стал руководителем Аппарата Сената

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Руководителем Аппарата Сената назначен Максим Споткай. Об этом сообщили в пресс-службе Сената, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Споткай Максим Александрович, 1991 года рождения, образование высшее - окончил Омский государственный технический университет. Инженер-менеджер.

Работал специалистом по работе с молодежью Аксуского городского филиала НДП «Nur Otan», преподавателем казахского языка международной компании «Джей Энд Эс», главным редактором Омской казахской культурно-просветительской газеты «ZamandaS», главным специалистом ПОФ ОО «Отраслевой профсоюз работников культуры, спорта и информации», и.о. председателя ТОП «Профцентр Павлодарской области», директором ТОО «Павлодар Профсервис», ведущим, главным экспертом РГУ «Қоғамдық келісім» при Президенте Республики Казахстан, руководителем Медиа-редакции, заместителем гендиректора ТОО «Нұр-Медиа», руководителем пресс-службы Центрального аппарата партии «Nur Otan», руководителем пресс-центра Республиканского общественного штаба в поддержку кандидата в Президенты Республики Казахстан К. Токаева, государственным инспектором Администрации Президента Республики Казахстан, заместителем Руководителя Аппарата Сената Парламента Республики Казахстан. Участник Президентского молодежного кадрового резерва.

Награжден юбилейными медалями, в том числе медалью «Ерен еңбегі үшін», Почетной грамотой Совета МПА СНГ. Поощрен Благодарностью Президента Республики Казахстан.



Фото: assembly.kz

