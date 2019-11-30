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    Максат Жабагин: Фонд Елбасы станет структурой комплексной поддержки молодых ученых

    30 Ноября 2019, 17:25

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Фонд Первого Президента РК станет структурой комплексной поддержки молодых ученых. Такое мнение высказал председатель Совета молодых учёных при Министерстве образования и науки РК Максат Жабагин, поделившийся впечатлениями после встречи с Первым Президентом РК-Елбасы Нурсултаном Назарбаевым, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Встреча с Елбасы в преддверии завершения Года молодежи является логическим продолжением его инициативы. К тому же, я думаю, встреча с лауреатами Фонда Первого Президента имеет и некоторую символичность, так как в следующем году исполнится 20 лет с момента создания Фонда. При непосредственной поддержке Фонда, на протяжении всех этих лет, создаются условия для нашей талантливой молодежи, в том числе для ученых. При Фонде существует Совет по науке, который активно проводит политику Елбасы по развитию науки в Казахстане. К примеру, Фонд уже поддержал более 100 научных проектов. За все годы 96 учёных было удостоено премии Фонда науки за лучшие научные работы, которые сегодня находят научное признание за рубежом», – сказал М.Жабагин.

    По его словам, в своем напутствии Елбасы неоднократно подчеркнул, что наука определяет конкурентоспособность государства. Без науки и передовых знаний невозможно рассчитывать на расцвет нации. Отдельно Первый Президент остановился на инновациях и роли искусственного интеллекта, который уже сегодня кардинально меняет современность. Елбасы призвал молодых ученых к созиданию будущего Казахстана на основе научных знаний.

    Как отметил М.Жабагин, ещё в начале года по поручению Елбасы было решено увеличить грантовое финансирование проектов молодых ученых на 3 млрд тенге ежегодно. В декабре уже будут известны научные проекты, которые получат финансовую поддержку на 2020-2021 годы.

    «Также была прекрасная новость от Елбасы о том, что Фонд продолжит свою деятельность в ещё больших масштабах и, по сути, станет структурой комплексной поддержки образования, социального развития и молодежных инициатив», – сообщил ученый.

    Напомним, 27 ноября в торжественной обстановке Нурсултан Назарбаев встретился с лауреатами премии Фонда Первого Президента. Елбасы ознакомился с их яркими достижениями в области науки и культуры, а также результатами новых проектов «Ел Үміті» и «Қамқорлық» по социальной поддержке особо одаренной молодежи.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Наука Год молодежи Первый Президент - Елбасы
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