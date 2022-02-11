Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Алматы

    Максат Кикимов покидает пост заместителя акима Алматы

    11 Февраля 2022, 18:11

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Заместитель акима Алматы Максат Кикимов покидает свой пост. Об этом он написал на своей странице в Instargam, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сегодня у меня последний день на посту заместителя акима города Алматы. 10 лет я непрерывно работал в акимате южной столицы. За это время вместе с вами нам удалось сделать немало на благо нашего города. Благодарю каждого из вас за поддержку и обратную связь! Благодаря конструктивной критике и поддержке курса на созидание лучшего города, Алматы кардинально преобразился. Это говорит о том, что настоящими хозяевами нашего города, искренне радеющими за него, являются сами алматинцы. Также выражаю благодарность Сагинтаеву Б.А (бывший аким Алматы - прим.автора), всем моим коллегам, сотрудникам акимата, депутатам маслихата, общественному совету, общественным организациям, коммунальным предприятиям и учреждениям. Вместе мы старались дойти до глубины всех насущных проблем и моментально решать их общими усилиями. Спасибо вам за неравнодушие к судьбе города и за эти насыщенные и незабываемые 10 лет. Нигде и никогда, ни в одном городе мира, звезды не светят так ярко, как в городе детства – Алматы. Здесь я родился, вырос, учился, женился, и здесь я стал отцом троих детей. Искренне люблю наш город. Он для меня особенный, здесь свой ритм жизни – яркий, динамичный, быстро адаптирующийся к новым реалиям», - написал Максат Кикимов.

    Он пожелал всем горожанам здоровья, успехов, добра и благополучия.

    Напомним, Максат Кикимов занимал должность заместителя акима Алматы с сентября 2020 года.


    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Отставки Алматы Акимат
    Новости по теме
    Новости по теме
    Членов земельной конкурсной комиссии уволили в области Жетысу
    В 14 раз увеличили финансирование ремонта теплосетей в Костанайской области
    Жилищную программу для молодежи планируют расширить в Костанайской области
    Три новых овощехранилища появятся в Костанайской области
    Популярное
    1 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    2 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    3 Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
    4 Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    5 Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая