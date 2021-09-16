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    Макрон заявил о ликвидации главы «ИГ в Большой Сахаре»

    16 Сентября 2021, 07:32

    ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ - Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о нейтрализации французскими вооруженными силами главаря группировки «Исламское государство в Большой Сахаре», которая является структурой «Исламского государства» (ИГ, запрещена в Казахстане и многих других странах - прим), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    «Аднан Абу Валид аль-Сахрауи, лидер террористической группировки «Исламское государство в Большой Сахаре», был нейтрализован французскими войсками. Это еще один крупный успех в нашей борьбе с террористическими группировками в Сахеле», - написал он в ночь на четверг в Twitter.

    Позже его слова подтвердила глава Министерства вооруженных сил Франции Флоранс Парли. Она уточнила в Twitter , что лидер региональной ячейки ИГ был убит в результате удара, нанесенного военнослужащими операции «Бархан». Глава государства и министр почтили память всех участников французских военных операций в регионе, погибших в борьбе с терроризмом.

    Созданная весной 2015 года группировка «Исламское государство в Большой Сахаре» является структурой ИГ. Она возникла в результате раскола радикальной исламистской группировки «Аль-Мурабитун», действовавшей в Западной Африке.

    В августе 2014 года Франция начала военную операцию «Бархан» с целью борьбы с исламистскими группировками в Мали, Буркина-Фасо, Мавритании, Нигере и Чаде. Она стала продолжением операции «Сервал», которую французские военные проводили в 2013-2014 годах в Мали. По данным Министерства вооруженных сил Франции, в нынешней кампании задействованы в общей сложности более 5 тыс. человек.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Африка Франция
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