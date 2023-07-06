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    Макрон считает, что порядок во Франции восстановлен

    6 Июля 2023, 23:27

    ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ - Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что порядок в стране после волны погромов в предместьях крупных городов восстановлен. Об этом он заявил в четверг в ходе поездки в коммуну По (департамент Атлантические Пиренеи на юго-западе республики), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    Порядок восстановлен. Мы намерены принять важные решения в ближайшие недели, которые будут рассчитаны на длительное время», - приводит его слова телеканал BFM.

    Французский лидер выразил мнение, что в обществе наблюдается дефицит авторитета, «который начинается с семьи».

    Он также предостерег от извлечения поспешных выводов из ситуации с погромами.

    В ночь с 27 на 28 июня в Нантере и других пригородах Парижа начались стычки групп молодежи с силами полиции. Протестующие обвиняли полицию в чрезмерном применении силы, превышении служебных полномочий. К выходным протесты перекинулись на другие города Франции – Марсель, Лион, Страсбург. Отдельные стычки происходили в соседней Бельгии и Швейцарии.

    5 июля министерство внутренних дел Франции констатирует прекращение беспорядков на всей территории республики.

    Автор:

    Зифа Хабирова

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