Макрон покинул саммит ЕС в Брюсселе и отменил пресс-конференцию в связи с беспорядками

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Макрон покинул саммит ЕС в Брюсселе и отменил пресс-конференцию в связи с беспорядками, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Президент Франции Эмманюэль Макрон в пятницу покинул саммит ЕС в Брюсселе и отменил запланированную пресс-конференцию по его итогам. Об этом сообщило агентство Agence France-Presse.

Ранее телеканал BFM сообщал, что в 13:00 Макрон возглавит заседание кризисного штаба в связи с беспорядками, охватившими страну после убийства полицейским 17-летнего водителя, отказавшегося выполнить требования дорожного патруля.

Напомним, в Нантере (Франция) полицейский применил оружие в результате чего был убит 17-летний житель. Данный инцидент спровоцировал напряженность между группами местной молодежи и полицией.

В свою очередь, стало известно, что Франция задействует 40 тысяч полицейских в свете беспорядков из-за убийства подростка.