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    Макрон покинул саммит ЕС в Брюсселе и отменил пресс-конференцию в связи с беспорядками

    30 Июня 2023, 15:45

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Макрон покинул саммит ЕС в Брюсселе и отменил пресс-конференцию в связи с беспорядками, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    Президент Франции Эмманюэль Макрон в пятницу покинул саммит ЕС в Брюсселе и отменил запланированную пресс-конференцию по его итогам. Об этом сообщило агентство Agence France-Presse.

    Ранее телеканал BFM сообщал, что в 13:00 Макрон возглавит заседание кризисного штаба в связи с беспорядками, охватившими страну после убийства полицейским 17-летнего водителя, отказавшегося выполнить требования дорожного патруля.

    Напомним, в Нантере (Франция) полицейский применил оружие в результате чего был убит 17-летний житель. Данный инцидент спровоцировал напряженность между группами местной молодежи и полицией.

    В свою очередь, стало известно, что Франция задействует 40 тысяч полицейских в свете беспорядков из-за убийства подростка.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Франция Мировые новости Политика
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