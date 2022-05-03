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    Макроэкономическое развитие Казахстана обсудили Алихан Смаилов и Сэр Сума Чакрабарти

    3 Мая 2022, 15:31

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Алихан Смаилов провел встречу с заместителем председателя Высшего совета по реформам Сэром Сумой Чакрабарти, в ходе которой были обсуждены макроэкономическое развитие Казахстана, деятельность Международного финансового центра «Астана», а также вопросы привлечения инвестиций. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

    На совещании было отмечено, что в мире наблюдается нарушение глобальных и региональных логистических цепочек, повышение волатильности на финансовых и сырьевых рынках, увеличение инфляционного давления.

    Для смягчения возникающих рисков Правительством РК принимаются необходимые антикризисные меры, направленные на: обеспечение устойчивости финансовой системы, контроль и снижение инфляции, стимулирование внешнеторговой деятельности, поддержку отраслей экономики и привлечение инвестиций.

    В целях нейтрализации последствий ухудшения внешнеэкономической ситуации для реального сектора экономики на 2022 год предусмотрено выделение 1,2 трлн тг. Данные средства будут направлены на поддержку обрабатывающей промышленности, развитие АПК, автомобильных дорог, субсидирование ставки вознаграждения и гарантирование по кредитам предпринимателей и др.

    Сэр Сума Чакрабарти отметил, что данные меры являются эффективными и своевременными. При этом, по его словам, важно ориентироваться не только на существующие тренды, но и учитывать их долгосрочные последствия.

    В ходе совещания были также обсуждены планы по проведению МФЦА с 27 по 29 июня Astana Finance Days — одной из крупнейших финансовых конференций в регионе. В рамках нее планируется обсудить новые экономические реформы, инвестиционные возможности и потенциальные точки роста Казахстана, в том числе с участием видных международных экспертов. Еще одним вопросом совещания стало привлечение в Казахстан прямых иностранных инвестиций.

    Так, было отмечено, что по итогам 2021 года республика вернулась на «допандемийный» уровень притока инвестиций. За прошлый год было введено в эксплуатацию 44 новых инвестпроекта на $3,6 млрд. Проработан и опубликован пул из реализованных и потенциальных 761 проекта на 54 $млрд для отечественных и зарубежных инвесторов.

    «Для повышения инвестиционной привлекательности Казахстана Правительством ведется работа по утверждению новой Концепции инвестиционной политики до 2026 года. С учетом глобальных трендов будет продолжена работа по привлечению инвестиций в обрабатывающую промышленность с высоким переделом, агропромышленный комплекс, фармацевтику и транспортно-логистическую инфраструктуру», — подчеркнул Премьер-Министр РК.


    Фото: primeminister.kz

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Премьер-министр РК Экономика
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