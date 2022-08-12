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    • Макеты патрульных машин установили на дорогах Карагандинской области

    12 Августа 2022 09:06

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Осакаровском районе Карагандинской области установили макеты патрульных машин с «мигалками». Так стражи порядка хотят уменьшить нарушения на дорогах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В Осакаровке во время проведения оперативно-профилактического мероприятия «Безопасная дорога» в качестве эксперимента на внутрипоселковых, областных и республиканских автодорогах устанавливают муляжи патрульных машин с сине-красными «мигалками». Все макеты размещены в местах, где чаще всего происходят ДТП.

    Первые пять макетов уже «заступили на дежурство» на въезде в Осакаровку, на пересечении дорог Осакаровка – Нура, на улице Сельхозснабской (дорога республиканского значения), на пересечении улиц Достык – Караганды – Байгабылова и на улице Достык, у гимназии № 9 (дороги областного значения).

    Проект в поселке реализует отдел полиции Осакаровского района.

    «Этот метод профилактики применяется в комплексе с другими мероприятиями, направленными на повышение безопасности дорожного движения в районе. Находясь в зоне видимости водителей, «дежурные экипажи» будут способствовать соблюдению скоростного режима и других правил дорожного движения, предоставлению преимуществ пешеходам», – сообщили в отделе полиции.

    Макет автомобиля полностью соответствует реальному прототипу. На него нанесены опознавательные элементы, надпись о территориальной принадлежности экипажа.

    Ранее сообщалось, что макеты животных появились на акмолинских дорогах для снижения количества дорожно-транспортных происшествий с участием домашних животных.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    #Карагандинская область #ДТП #Транспорт #МВД РК #Регионы #Дороги
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