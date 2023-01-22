Макеты Акорды и современной юрты создали павлодарские школьники

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодаре на конкурс дети принесли выполненные своими руками макеты Акорды, «Хан Шатыра» и «Байтерека», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Во Дворце школьников имени М.М. Катаева прошел финал областного конкурса макетов достопримечательностей своей родины «Мен өз елімнің патриотымын», посвященного 85-летию образования Павлодарской области. В декабре во всех районах области прошел первый тур конкурса, в ходе которого более 200 учащихся школ представили макеты достопримечательностей страны, своего города или села», - сообщили в областном Дворце школьников.

Участники конкурса создали макеты Ак Орды, «Хан Шатыра», «Байтерека», мечети имени М. Жусупа Копеева, мавзолеев Исабека Ишана, Габдул Уахит Хазырета, усадьбы Султанбек Султана, павлодарского «Биг Бена». Ребята представили свое видение современной юрты, своих школы, села, города. Жюри отметило оригинальный творческий подход, эстетическое оформление, хорошие знания участников о своем родном крае, уважение к истории и культуре своей местности.

«Я выбрал для макета мечеть имени Машхура Жусупа, потому что это достопримечательность нашей страны. Она очень красивая. Мы сходили с мамой на экскурсию в мечеть, изучили историю ее создания», - рассказал ученик лицея № 8 города Павлодара Матвей Дубовой.

«В каждой стране есть свои символ, эмблема и логотип. В городе Павлодаре очень много достопримечательностей. Одним из первых символов города считается «Биг Бен» – городские часы. Я узнал, когда и кто их сделал. Эти часы не боятся ни холода, ни жары, потому что покрыты графитом», - сказал ученик лицея № 8 города Павлодара Кудас Арнур.

«Я сделал «Спортивный комплекс будущего» с элементами юрты. Юрта – это национальное жилище казахского народа. Мой макет состоит из нескольких секций, в которых находятся спортивные залы, большой бассейн и другие оздоровительные центры», - сказал ученик Панфиловской школы Иртышского района Салауат Орынберген.





Фото Павлодарского областного Дворца школьников им. М.М. Катаева



