Макароны, джемы и мармелад представили казахстанские компании на выставке в Урумчи

УРУМЧИ. КАЗИНФОРМ - С 17 по 21 августа в городе Урумчи Синцзян-Уйгурского автономного района КНР проходит международная выставка «Китай - Евразия»: товары и торговля». В выставочном центре представлена продукция 40 казахстанских товаропроизводителей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство торговли и интеграции РК.

В церемонии открытия выставки принял участие заместитель Премьер-Министра – министр торговли и интеграции Казахстана Серик Жумангарин.

С приветственным словом к участникам, открывая международную выставку ЭКСПО, обратился член Политбюро ЦК КПК, секретарь парткома КПК Синцзян-Уйгурского автономного района Китая СУАР Ма Синжуй. Он особенно выделил курс открытости Китая к сотрудничеству со странами запада и Центральной Азии.

«Синцзян – это золотой коридор Экономического пояса Великого Шелкового пути. С июля прошлого года Китай обозначил четкие направления развития и курс открытости в отношении стран запада. Мы приглашаем всех желающих совместно создавать новые платформы сотрудничества в сферах торговли, промышленности. Мы нацелены на сотрудничество со странами всего мира, особенно Центральной Азии», — сказал Ма Синжуй.

Вице-премьер Казахстана Серик Жумангарин в своем выступлении подчеркнул приоритетность китайского рынка для казахстанской продукции.

«Казахстан и Китай объединяет совместная история, историческая общность которой создавалась нашими предками. Это был путь мира, добрососедства, торговли, обмена культурными связями. И мы, потомки людей, кто начал эту грандиозную работу, должны достойно ее продолжить и передать новому поколению»,— заявил он.

По словам С. Жумангарина, Казахстан поддерживает инициативу председателя КНР Си Цзиньпина «Один пояс – один путь», объявленную в Астане 10 лет назад.

«Лидеры наших стран в марте этого года в Сиане объявили начало новому «золотому 30-летию» взаимодействия и дружбы между нашими народами. Поставили перед нами задачу довести в ближайшие годы товарооборот до 40 млрд долларов. Уверен, эта задача выполнима, по итогам 2022 года взаимная торговля достигла рекордных 24,1 млрд, а по итогам первого полугодия – 13,6 млрд долларов. И самая большая доля в общем товарообороте свыше 40% приходится на Синцзян», — отметил вице-премьер.

Новый импульс расширению взаимоотношений с СУАР придал визит Ма Синжуя в Алматы, где в марте состоялся ІІ Дружественный диалог приграничного сотрудничества РК – (СУАР) КНР. На этом форуме были заключены побратимские соглашения между регионами РК и КНР, а также коммерческие документы на сумму $565,4 млн.

Сегодня казахстанское аграрное ведомство прорабатывает возможность согласования ветеринарных и фитосанитарных требований на экспорт в Китай еще 11 видов продукции АПК. Это картофель, свекловичный жом, рапс, овсяные хлопья и крупы, кобылье молоко, мясо птицы и птицеводческая продукция, конина, охлажденная говядина, баранина и свинина.

С мая 2023 года на базе Генерального консульства Казахстана в г. Сиане действует шоурум казахстанской продукции. Здесь представлены товары 25 компаний.

На международной выставке «Китай - Евразия» в Урумчи участвуют более 40 казахстанских компаний. На стенде национального павильона выставлены макаронные изделия, масложировая продукция, кондитерские изделия, джемы и мармелады, мед, напитки и вино-водочная, крупы и отруби, текстильные и ювелирные изделия, мороженое. Помимо казахстанского на выставке представлены павильоны Европы, Пакистана, Узбекистана, Кыргызстана и других стран.