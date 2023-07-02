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    Махмуд Сабырхан завоевал «золото» турнира «Elorda Cup»

    2 Июля 2023, 18:02

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Известный казахстанский боксер Махмуд Сабырхан по прозвищу «Казахский Ломаченко» стал победителем международного турнира «Elorda Cup», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Соперником Сабырхана по поединку за «золото» в весовой категории до 57 килограммов должен был стать его соотечественник Асылжан Серикбай. Однако оппонент Махмуда не вышел на бой, вследствие чего высшую награду первенства забрал «Казахский Ломаченко».

    Сегодня в финале «Elorda Cup» уже выступил другой лидер сборной Казахстана по боксу Сакен Бибосынов.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Спорт Бокс
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