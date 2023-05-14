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    Махмуд Сабырхан стал чемпионом мира по боксу в весе до 54 кг

    14 Мая 2023, 18:26

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Махмуд Сабырхан стал чемпионом мира по боксу в весе до 54 кг, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал «Спорт Шредингера».

    Казахстанец выиграл финал в Ташкенте у хозяина ринга - узбекистанца Ойбека Джураева. В третьем раунде Махмуд Сабырхан дважды отправил соперника в нокдаун.

    Для 21-летнего Махмуда Сабырхана это вторая медаль на взрослом ЧМ - на прошлом турнире он был серебряным призером. В 2022 году он доходил до финала чемпионата Азии, а в этом году стал победителем молодежного чемпионата Азии (до 22 лет).

    Ранее казахстанский боксер Санжар Ташкенбай (48 кг) в финале чемпионата мира в Ташкенте победил боксера из Грузии Сахила Алахвердови и завоевал «золото» турнира, а Дулат Бекбауов стал серебряным призером чемпионата.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

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