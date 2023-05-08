Махмуд Сабырхан с победы стартовал на ЧМ по боксу в Ташкенте

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Махмуд Сабырхан провел свой первый бой на проходящем в Ташкенте чемпионате мира по боксу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

На стадии 1/16 финала в весовой категории до 54 килограммов Сабырхан встретился с венгром Иштваной Сакой. По итогам трех раундов победа единогласным решением судей досталась представителю Казахстана.

Напомним, что Махмуд Сабырхан является чемпионом Азии-2022 среди взрослых и обладателем «золота» азиатского первенства 2023 года среди боксеров до 22 лет. За технику и манеру ведения боя одно из российских СМИ дало Сабырхану прозвище «Казахский Ломаченко», сравнив его с известным украинским боксером Василием Ломаченко.

Как сообщалось, сборную Казахстана на турнире представили четыре спортсмена. Главной сенсацией стало неожиданное поражение Сакена Бибосынова (51 кг): уже на старте турнира он проиграл раздельным решением судей индийскому боксеру Дипаку Кумару.

Серик Темиржанов (57 кг) уверенно победил венгра Роланда Вереша, Нурканат Райыс побывал в нокдауне, но в итоге смог выиграть у доминиканца Виргилио де лос Сантоса Дельгадо, а Камшыбек Кункабаев (+92 кг) деклассировал сирийского супертяжа Мохаммеда Млайеса.

Сегодня еще два казахстанца выступят в вечерней сессии, которая начнется в 19:00: во втором бою на ринге Б Санжар Ташкенбай (48 кг) встретится с узбекистанцем Шодиержоном Меликузиевым, а десятой парой на ринг А выйдут Сагындык Тогамбай (86 кг) и еще один представитель Узбекистана Шохжахон Абдуллаев.

