Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 444.16 eur/kzt 486.67

    rub/kzt 5.82 cny/kzt 64.14
Прогноз погоды
Астана+21+23℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Махмуд Сабырхан cтал шестым четвертьфиналистом ЧМ от Казахстана

    9 Мая 2023, 20:07

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В 1/8 финала весовой категории 54 кг Махмуд прошел индийца Сачина Сивача - чемпиона мира-2017 среди молодежи. В следующем бою 10 мая его соперником будет ганец Амаду Мохаммед, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал «Спорт Шредингера».

    На прошлом ЧМ Махмуд завоевал серебряную медаль. Действующий чемпион мира в весе 54 кг - японец Томоя Цубоя, но в Ташкенте решил выступать в весе 51 кг.

    До Махмуда в 1/4 финала из казахстанцев вышли Санжар Ташкенбай (48 кг), Серик Темиржанов (57 кг), Асланбек Шымбергенов (71 кг), Нурбек Оралбай (80 кг) и Камшыбек Кункабаев (+92 кг).

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Спорт Узбекистан Бокс
    Новости по теме
    Новости по теме
    Первого чемпиона «Алатау арланы» определили в Конаеве
    Сборная юношей Казахстана впервые в истории пробилась на Juniors Davis Cup
    Определен окончательный состав сборной Казахстана на ЧМ-2023 по хоккею
    Сколько заработали казахстанские боксеры за выход в полуфинал ЧМ-2023 в Ташкенте
    Популярное
    1 Акимов наказали за незаконные действия при проведении госзакупок в Костанайской области
    2 Машину журналиста Виктора Сутягина поджег неизвестный в Атырау
    3 Сколько казахстанских боксеров вышло в полуфинал ЧМ-2023
    4 Более 60 участков выкупят для пробивки проспекта Абая в Алматы
    5 Евросоюз должен измениться - Олаф Шольц
    Новости партнеров