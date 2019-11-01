Махатма Ганди – человек на все времена

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Индия отмечает 150-летие со дня рождения Мохандаса Карамчанды Ганди, более известного как Махатма Ганди. Рожденный 2 октября 1869 года Ганди вышел из обычной семьи и стал лидером национального движения Индии за свободу от британского правления.

Это человек, который практически изобрел мирное сопротивление и ненасильственную оппозицию, оказав влияние почти на все сферы жизни индейцев, и является вечным вдохновением не только для Индии, но и для всего мира. Когда его спросили, какое послание он хотел бы дать миру, он сказал: «Моя жизнь - это мое послание».

Махатма Ганди практиковал и обучал борцов за свободу Индии ведению ненасильственной борьбы в период, когда нас охватили самые жестокие мировые войны. Он учил народ Индии тому, как добиться политического и экономического прогресса посредством практики пассивного сопротивления, гражданского неповиновения и отказа от сотрудничества или сатьяграхи, или силы истины, как он предпочитал это называть.

Это учение имело большое значение в становлении Индии как крупнейшей демократии в мире. Демократическая практика позволила народу Индии сформулировать свое стремление к развитию и прогрессу мирными средствами, участвуя в регулярных выборах в парламент и государственные собрания и выбирая правительства, которые будут соответствовать их ожиданиям. Поэтому политические партии, которые выигрывают выборы и формируют правительства, несут ответственность за реализацию программ в соответствии с требованиями электората. Электорат оценивает действия правительств путем одобрения или отклонения политических партий на следующих выборах.

Ганди актуален сегодня не только по практике ненасилия, эффективность которой была признана многими другими великими лидерами XX века, включая знаменитого лидера Южной Африки Нельсона Манделу, лидера гражданских прав Соединенных Штатов Америки Мартина Лютера Кинга-младшего и Леха Валенсы из Польши, но во многих других сферах он также сформулировал свои взгляды на экологию и окружающую среду, экономику, образование и здравоохранение, которые до сих пор остаются руководством для Индии и мира. Взгляды Ганди, помимо политики и разрешения конфликтов, оставили свой отпечаток в таких различных сферах, как экономика, философия и духовность.

Мартин Лютер Кинг-младший писал, что «если человечество хочет прогрессировать, Ганди неизбежен. Он жил, думал и действовал, вдохновленный видением человечества, развивающегося к мирному будущему и гармонии. Мы можем игнорировать его на свой страх и риск».

С 2014 года Индия приступила к осуществлению миссии по обеспечению чистоты, что очень важно для Махатмы Ганди. Цель, получившая название «Свах Бхарат» или Движение «Чистая Индия», состоит в том, чтобы создать чистую и зеленую Индию, где граждане могли бы наслаждаться здоровой жизнью в чистой окружающей среде. В нашем стремлении к развитию иногда мы игнорировали ущерб, наносимый окружающей среде, которая фактически наносит ущерб уже здоровью нашей планеты и нашему собственному здоровью. Ганди осознал проблему, которую мы сейчас начинаем понимать, и говорил, что «Земля дает достаточно, чтобы удовлетворить потребности каждого человека, но не жадность каждого человека».

Индия по-прежнему привержена соглашениям, достигнутым на 21-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, состоявшейся в 2015 году в Париже, и принимает решительные меры для достижения поставленных в ней целей. Чтобы поощрять использование чистой энергии, Индия вместе с Францией учредила уже Международный солнечный союз (ISA), который поощряет использование чистой солнечной энергии. Соглашение ISA, открытое для подписания с октября 2016 года, уже насчитывает 79 членов.

Жизнь и деятельность Махатмы Ганди будут и впредь вдохновлять Индию и весь мир. В год его 150-летия Индия не только отмечает эту дату, но также приняла и осуществляет несколько политических решений, соответствующих его видениям. Это настоящая дань Ганди.

Посольство Индии в Казахстане также отмечает 150-летие несколькими программами по повышению осведомленности об идеях и взглядах Ганди, которые имеют универсальный характер. Среди проектов, которые скоро будут реализованы, есть автобиография Ганди, переведенная на казахский язык, «Правдивая история моих экспериментов».

Автор: Прабхат Кумар, Посол Индии в Республике Казахстан