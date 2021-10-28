Махамбет Досмухамбетов: Алтын Орда - вершина степной цивилизации

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырау продолжает свою работу международная научно-практическая конференция «Ұлық ұлыс – Алтын Орда», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Участников конференции приветствовал первый заместитель руководителя Администрации президента Республики Казахстан Даурен Абаев, который передал поздравления и пожелания успехов от Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

«Добро пожаловать в Атырау – историческое место, стоявшее у истоков казахской государственности, являвшееся золотой колыбелью Алтын Орды - вершины степной цивилизации! Елбасы Нурсултан Абишевич отметил особое значение, священный ореол Сарайшыка, являющегося своеобразным пантеоном, где обрели вечный покой ханы Алтын Орды Токта, Жанибек, Бердибек, ногайлинский правитель Окас, позднее – Касым хан и другие наши прославленные ханы и батыры»,- сказал, обращаясь к участникам конференции, глава региона Махамбет Досмухамбетов.



Аким области напомнил, что Глава государства Касым-Жомарт Токаев поставил задачу всестороннего изучения древних городов на наших землях - Алтын Орды, занимающей особое место в истории казахстанской государственности, ведения системной информационной научной работы для популяризации истории государственности.

«Символическое значение международной научно-практической конференции «Ұлық ұлыс – Алтын орда», организованной в рамках празднования 30-летия Независимости, заключается именно в этом. Для нас большая честь проводить такое масштабное мероприятие, призванное прославлять традиции государственности и мужества», - сказал Махамбет Досмухамбетов.

В работе конференции, посвященной истории крупнейшего на евразийском континенте государства, принимают участие видные ученые и эксперты из Казахстана, США, России, Японии, Турции.



