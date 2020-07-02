Магзум Мирзагалиев прибыл с рабочей поездкой в Ташкент

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев прибыл с рабочей поездкой в Ташкент, передает МИА «Казинформ».

«Планируется провести раунд переговоров с узбекской стороной, обсудить ряд насущных вопросов. В их числе которых, проекты Дорожной карты по вопросам сотрудничества в сфере водных отношений и обсуждение проекта соглашения между Правительствами наших стран о совместном управлении и использовании трансграничных водных объектов», - говорится в сообщении на Telegram-канале Минэкологии.

Ранее министр экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан Магзум Мирзагалиев провел онлайн-встречу с министром водного хозяйства Узбекистана Шавкатом Хамраевым, а также встречался с ним в городе Шымкенте, где одной из главных тем встречи была дальнейшая судьба Сардобинского водохранилища. Отмечалось, что Казахстан примет участие в техаудите Сардобинского водохранилища в Узбекистане.

Напомним, после сильного дождя и штормового ветра утром 1 мая 2020 года произошел прорыв дамбы Сардобинского водохранилища в Узбекистане. В результате чего наполнились водой приграничные коллекторы Мактааральского района Туркестанской области, что привело к подтоплению нескольких населенных пунктов в этом районе.

В связи с этим в Мактааральском районе Туркестанской области была объявлена чрезвычайная ситуация. Президент РК поручил оказать помощь пострадавшим от подтопления в Мактааральском районе.

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