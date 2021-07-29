Магзум Мирзагалиев предложил разработать «Экосистемную цифровую карту ШОС»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 29 июля т.г. министр экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан М.Мирзагалиев принял участие в работе совещания руководителей министерств и ведомств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, отвечающих за вопросы охраны окружающей среды, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минэкологии.

В ходе совещания руководители природоохранных ведомств стран ШОС обсудили вопросы состояния и перспектив развития сотрудничества в области охраны окружающей среды.

В своем выступлении министр отметил необходимость исполнения поручений глав государств, озвученных в ходе Саммита ШОС в 2020 году и с этой целью предложил разработать Реестр экологических проблем государств-членов ШОС.

Также М.Мирзагалиев затронул вопросы комплексного решения экологических проблем Аральского региона, отметил необходимость поиска совместных решений по вопросам изменения климата, развития особо охраняемых природных территорий и сохранения биоразнообразия в странах ШОС. В этой связи, министр предложил разработать Программу по фитолесомелиорации осушённого дна Аральского моря, Программу сотрудничества государств-членов ШОС в области развития особо охраняемых природных территорий, а также с целью сохранения редких животных разработать «Экосистемную цифровую карту ШОС».

Кроме того, казахстанской стороной были озвучены ряд инициатив по активизации деятельности по привлечению международной донорской помощи по линии программ ООН для финансирования проектов в области охраны окружающей среды. Также с целью повышения эффективности природоохранной деятельности в рамках ШОС, министр предложил разработать межправительственное Соглашение о сотрудничестве государств-членов ШОС в области охраны окружающей среды.

Вместе с тем, по инициативе казахстанской стороны в рамках совещания создана Совместная рабочая группа государств-членов ШОС по вопросам охраны окружающей среды.

По итогам встречи Сторонами одобрен План мероприятий по реализации Концепции сотрудничества государств-членов ШОС в области охраны окружающей среды на период 2022-2024 гг. и подписан Протокол совещания.



