Магзум Мирзагалиев ознакомился с таджикским опытом развития трофейной охоты

ДУШАНБЕ. КАЗИНФОРМ - 27 июля в г. Душанбе министр экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан М. Мирзагалиев провел двустороннюю встречу с председателем Ассоциации охотников Республики Таджикистан А.Латифи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Минэкологии, геологии и природных ресурсов РК.

Председатель Ассоциации охотников Республики Таджикистан А.Латифи проинформировал о проводимых мероприятиях в Таджикистане по развитию трофейной охоты.

В свою очередь министр М.Мирзагалиев отметил, что Казахстан имеет огромные возможности для трофейной охоты. С целью развития трофейной охоты казахстанской стороной проведен ряд исследований и изучен международный опыт в данном направлении.

Принимая во внимание опыт Таджикистана министр предложил таджикской стороне организовать экспертные встречи с целью обмена опытом по вопросам разработки законодательной базы и проведения трофейной охоты.

По итогам встречи стороны договорились провести дополнительную встречу в онлайн формате в ближайшее время.