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    Магзум Мирзагалиев освобожден от должности советника Президента РК

    14 Апреля 2022, 08:42

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Распоряжением Главы государства Мирзагалиев Магзум Маратович освобожден от должности советника Президента Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Магзум Мирзагалиев родился в 1978 году в Алматы. Окончил Университет «Туран» (1999), Дипломатическую академию Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева (2003), Каспийский государственный университет технологии и инжиниринга имени Ш. Есенова (2010). Трудовая деятельность: В 2001-2004 годах - инженер по буровым растворам «MI Drilling Fluids International» (Schlumberger) на месторождениях Тенгиз и Западной Сибири, стажировки в США и Малайзии. В 2004-2007 годах - менеджер по производству (Руководитель Актауского филиала «MI Drilling Fluids International»). В 2007-2010 годах - генеральный директор ТОО «ТенизСервис». В 2010-2012 годах - управляющий директор по сервисным проектам АО «НК «КазМунайГаз». В 2012-2013 годах - заместитель председателя правления по инновационному развитию и сервисным проектам АО «НК «КазМунайГаз». В 2013-2014 годах - вице-министр нефти и газа РК. В 2014 -2019 - вице-министр энергетики РК. С июня 2019 года - министр экологии, геологии и природных ресурсов РК. С сентября 2021 года – министр энергетики РК. В январе 2022 года был назначен советником Президента Республики Казахстан.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

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