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    Магзум Мирзагалиев обсудил проблемные вопросы с министром водного хозяйства Узбекистана

    17 Июня 2020, 04:25

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан Магзум Мирзагалиев 16 июня провел онлайн-встречу с министром водного хозяйства Узбекистана Шавкатом Хамраевым, передает МИА «Казинформ».

    «Обсудили ряд важных водохозяйственных тем, где особое внимание уделили вопросу обеспечения поливной водой южных регионов Казахстана в вегетационный период. Будем дальше повышать эффективность двухстороннего сотрудничества», - отметил Магзум Мирзагалиев в своем аккаунте в Twitter.

    — inform.kz inform.kz

    Ранее глава Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Магзум Мирзагалиев провел встречу с министром водного хозяйства Узбекистана Шавкатом Хамраевым в городе Шымкенте, где одной из главных тем встречи была дальнейшая судьба Сардобинского водохранилища. Отмечалось, что Казахстан примет участие в техаудите Сардобинского водохранилища в Узбекистане.

    Напомним, после сильного дождя и штормового ветра утром 1 мая 2020 года произошел прорыв дамбы Сардобинского водохранилища в Узбекистане. В результате чего наполнились водой приграничные коллекторы Мактааральского района Туркестанской области, что привело к подтоплению нескольких населенных пунктов в этом районе.

    В связи с этим в Мактааральском районе Туркестанской области была объявлена чрезвычайная ситуация. Президент РК поручил оказать помощь пострадавшим от подтопления в Мактааральском районе. Правительство приступило к строительству более тысячи домов в Туркестанской области для граждан, лишившихся жилья в результате подтопления после аварии на водохранилище в Узбекистане.

    В настоящее время министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев находится на самоизоляции.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Экология Узбекистан
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