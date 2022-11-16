Магзум Мирзагалиев: Есть все основания покупать акции «КазМунайГаза»

В ходе IPO АО НК «КазМунайГаза» (КМГ) продадут небольшой пакет акций — 5%, но в будущем на свободном рынке возможно обращение до четверти всех акций компании. Об этом сегодня на брифинге в Астане сообщил председатель правления АО НК «КазМунайГаз» Магзум Мирзагалиев. Отвечая на вопросы журналистов, он уточнил, что контроль останется за государством через фонд «Самрук-Казына».

«К IРО «КазМунайГаз» подошел с высокими финансовыми и производственными показателями. 100% акций компании оценены в 5,1 трлн тенге, что составляет 8406 тенге за акцию. К продаже широкому кругу инвесторов на фондовом рынке предлагается до 5% доли компании», - проинформировал Магзум Мирзагалиев.

Глава компании, ссылаясь на оценки финансовых экспертов, уточнил, что казахстанцы могут вложить в акции КМГ до 400 млн долларов США. По его словам, есть все основания покупать акции «КазМунайГаза», так как за 20 лет своей работы компания зарекомендовала себя в качестве лидера нефтегазовой отрасли в Казахстане, занимающегося разведкой, добычей, транспортировкой и переработкой нефти и газа, а также операциями по покупке и продаже нефти и нефтепродуктов.

«В качестве точек роста в ближайшем времени мы рассматриваем ряд проектов, направленных на увеличение добычи нефти. К ним относится проект будущего расширения, который приведет к увеличению добычи на месторождении Тенгиз с текущих 27 до 40 миллионов тонн в год, а также доведение до плановых значений добычи на Кашагане, что в будущем приведет к росту доходов компании», — рассказал о перспективах развития КМГ Магзум Мирзагалиев.

В сентябре этого года КМГ выкупил у фонда «Самрук-Қазына» 50% доли в ЧКОО «КМГ Кашаган Б.В.», которой принадлежало 16,88% в соглашении о разделе продукции по северо-каспийскому проекту. Это приобретение для КМГ стало самым крупным за последние годы, в результате чего у компании улучшатся показатели консолидированной добычи, EBITDA, чистой прибыли.

Помимо этого, компания инвестирует в геологоразведку, планируя нарастить ресурсную базу. КМГ присутствует на всех геологоразведочных проектах на шельфе Каспийского моря, началась геологоразведка на блоке «Тургай палеозой» в Кызылординской области и ряде других.

Большое внимание уделяется дальнейшему повышению эффективности управления производством, диверсификации бизнеса и расширению портфеля продуктов. 8 ноября Глава государства Касым-Жомарт Токаев дал старт работе интегрированного газохимического комплекса в Атырауской области. Уникальное и экологически безвредное предприятие специализируется на переработке сырья с Тенгизского месторождения и рассчитано на производство 500 тысяч тонн высококачественного полипропилена в год.

«Поскольку в июне 2022 года КМГ выкупил 49,5% акций ТОО «Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.» у «Самрук-Казына», он будет иметь часть доходов от продаж готового полипропилена, что также положительно будет влиять на финансовые показатели компании», — пояснил Магзум Мирзагалиев. В планах, как уточнил глава компании, создание и запуск комплексов по производству полиэтилена и бутадиена.

Выполнение производственных планов подкрепляется социально-экологическими инициативами, направленными на соблюдение стандартов безопасности труда и снижение выбросов парниковых газов в атмосферу. Выбранная в компании стратегия будет способствовать ее устойчивости на рынке. Именно поэтому, суммируя все доводы в пользу «КазМунайГаза», финансовые консультанты оценили потенциал роста продаваемых сейчас акций в 30-50% в дальнесрочной перспективе.

Акции КМГ будут размещаться на двух биржевых площадках — МФЦА «AIX» (Astana International Exchange) и KASE (Казахстанская фондовая биржа). Купить долю в крупнейшей национальной компании Казахстана в рамках начавшегося IPO смогут розничные и институциональные инвесторы. Причем, помимо рядовых казахстанцев, которым будет отдано предпочтение при удовлетворении заявок, возможность приобрести акции КМГ по остаточному принципу предоставят и международным инвесторам. Как пояснили в компании, ограничений по минимальному/максимальному количеству акций нет: сами казахстанцы, исходя из своих возможностей, будут решать, сколько готовы приобрести ценных бумаг.

Покупать акции можно будет через брокеров и их мобильные приложения, по прямой подписке с использованием мобильного приложения Tabys от биржи AIX или в отделениях «Казпочты». Среди совместных координаторов выпуска акций КМГ — инвестиционные компании и банки BCC Invest, Freedom Broker, Halyk Finance и SkyBridge Invest.

Прием заявок начался 9 ноября и завершится 2 декабря 2022 года. Казахстанцам, желающим стать акционерами КМГ, советуют продумать свой инвестиционный портфель (из каких активов, помимо депозитов и недвижимости, он будет состоять), быть острожными и доверять только квалифицированным специалистам. Выбирая брокерскую компанию, следует убедиться в том, что она является членом одной из двух выбранных для IPO биржевых площадок, а для этого нужно свериться со списками, размещенными на сайтах бирж.



