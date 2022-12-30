Магнус Карлсен выиграл чемпионат мира по блицу в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен стал чемпионом мира по блицу в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В последнем туре он встретился с узбекским шахматистом Нодирбеком Абдусатторовым и выиграл его, второе место по итогам турнира занял японец Хикару Накамура, а третье - армянин Айк Мартиросян.

«Формула успеха простая - необходимо играть лучше других, и всё», - сказал Карлсен после игры, отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции.

Ранее Магнус Карлсен выиграл чемпионат мира по рапиду. Это уже четвертая победа норвежца на чемпионатах мира по рапиду.

Чемпионом мира по блицу среди женщина второй раз подряд стала казахстанка Бибисара Асаубаева.





Фото: worldrapidandblitz2022.fide.com