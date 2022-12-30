Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Спорт

Магнус Карлсен выиграл чемпионат мира по блицу в Алматы

30 Декабря 2022, 19:00
Магнус Карлсен выиграл чемпионат мира по блицу в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен стал чемпионом мира по блицу в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В последнем туре он встретился с узбекским шахматистом Нодирбеком Абдусатторовым и выиграл его, второе место по итогам турнира занял японец Хикару Накамура, а третье - армянин Айк Мартиросян.

«Формула успеха простая - необходимо играть лучше других, и всё», - сказал Карлсен после игры, отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции.

Ранее Магнус Карлсен выиграл чемпионат мира по рапиду. Это уже четвертая победа норвежца на чемпионатах мира по рапиду.

Чемпионом мира по блицу среди женщина второй раз подряд стала казахстанка Бибисара Асаубаева.


Фото: worldrapidandblitz2022.fide.com

Новости по теме
Президент поздравил Бибисару Асаубаеву с завоеванием «золота» на ЧМ по шахматам
Казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева вновь стала чемпионкой мира по блицу
Динара Садуакасова поблагодарила Президента за поддержку
Теги:
Читайте также
Президент поздравил Бибисару Асаубаеву с завоеванием «золота» на ЧМ по шахматам
Месси стал спортсменом года по версии Международной ассоциации спортивной прессы
Жибек Куламбаева  проиграла матч на турнире в Австралии
Александр Бублик проиграл на турнире United Cup в Австралии
Казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева вновь стала чемпионкой мира по блицу
Гигантскую опухоль удалили у подростка хирурги в Алматы
Иранская шахматистка после ЧМ в Алматы намерена бежать в Испанию
Футбольный клуб «Астана» сообщил об изменениях
Новости партнеров
Популярное
1 Президент РК выразил соболезнования по поводу кончины легендарного футболиста Пеле
2 Ержан Иманзаипов назначен акимом города Павлодара
3 Президент РК подписал поправки в законодательство о судах с участием присяжных заседателей
4 Канат Мусин прокомментировал свое назначение на пост судьи Конституционного суда
5 Олег Крук освобожден от должности первого замакима Павлодарской области

Лента новостей