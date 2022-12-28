Магнус Карлсен стал победителем ЧМ-2022 по рапиду в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен выиграл чемпионат мира по быстрым шахматам (рапиду), который прошел в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По итогам 13 туров он набрал 10 очков и стал единоличным лидером. Второе место занял немец Винсент Каймер, а «бронзу» взял американец Фабиан Каруана - оба набрали по 9,5 балла.

Для Карлсена этот титул в рапиде стал уже четвертым в карьере.

В течение следующих дней, 29-30 декабря, в Алматы пройдет чемпионат мира по блицу.

Ранее «серебро» ЧМ-2022 по быстрым шахматам в Алматы завоевала Динара Садуакасова.

Чемпионат мира по шахматам официально стартовал 25 декабря в Алматы. В нем участвуют 290 шахматистов из 50 стран мира. В открытых турнирах принимают участие 176 мужчин и 98 женщин.

Турнир организован Международной федерацией шахмат и Казахстанской федерацией шахмат (КФШ) при поддержке Министерства культуры и спорта РК, акимата Алматы, Дворца спорта им. Балуана Шолака. Призовой фонд составляет 1 млн долларов.





Фото: worldrapidandblitz2022.fide.com



