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    Магнус Карлсен стал победителем ЧМ-2022 по рапиду в Алматы

    28 Декабря 2022, 21:34

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен выиграл чемпионат мира по быстрым шахматам (рапиду), который прошел в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По итогам 13 туров он набрал 10 очков и стал единоличным лидером. Второе место занял немец Винсент Каймер, а «бронзу» взял американец Фабиан Каруана - оба набрали по 9,5 балла.

    Для Карлсена этот титул в рапиде стал уже четвертым в карьере.

    В течение следующих дней, 29-30 декабря, в Алматы пройдет чемпионат мира по блицу.

    Ранее «серебро» ЧМ-2022 по быстрым шахматам в Алматы завоевала Динара Садуакасова.

    Чемпионат мира по шахматам официально стартовал 25 декабря в Алматы. В нем участвуют 290 шахматистов из 50 стран мира. В открытых турнирах принимают участие 176 мужчин и 98 женщин.

    Турнир организован Международной федерацией шахмат и Казахстанской федерацией шахмат (КФШ) при поддержке Министерства культуры и спорта РК, акимата Алматы, Дворца спорта им. Балуана Шолака. Призовой фонд составляет 1 млн долларов.


    Фото: worldrapidandblitz2022.fide.com

    Автор:

    Еламан Турысбеков

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