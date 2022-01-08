Magnum в Кызылорде, Туркестане и Шымкенте может принимать платежи через банковские платежные системы

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Magnum в Кызылорде, Туркестане и Шымкента получил возможность приёма платежей через банковские платежные системы, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства торговли и интеграции РК.

По информации ОЮЛ Союз торговых сетей, торговые сети в городе Кызылорда (Magnum) получили возможность приема платежей через банковские платежные системы.

У Magnum также заработали терминалы в Туркестане, Шымкенте, Кызылорде.

Magnum открывает ещё один магазин в Алматы по адресу: микрорайон Орбита-3, ул. Мустафина, 5Б.

Ранее сообщалось, что некоторые объекты торговли получили возможность приема платежей через банковские платежные системы.

Кроме того, снабжение денежными купюрами банкоматов, организованное банковскими учреждениями, позволило увеличить наличные расчеты населения за покупки.



