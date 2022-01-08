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    Magnum в Кызылорде, Туркестане и Шымкенте может принимать платежи через банковские платежные системы

    8 Января 2022, 12:05

    НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Magnum в Кызылорде, Туркестане и Шымкента получил возможность приёма платежей через банковские платежные системы, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства торговли и интеграции РК.

    По информации ОЮЛ Союз торговых сетей, торговые сети в городе Кызылорда (Magnum) получили возможность приема платежей через банковские платежные системы.

    У Magnum также заработали терминалы в Туркестане, Шымкенте, Кызылорде.

    Magnum открывает ещё один магазин в Алматы по адресу: микрорайон Орбита-3, ул. Мустафина, 5Б.

    Ранее сообщалось, что некоторые объекты торговли получили возможность приема платежей через банковские платежные системы.

    Кроме того, снабжение денежными купюрами банкоматов, организованное банковскими учреждениями, позволило увеличить наличные расчеты населения за покупки.


    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Кызылординская область Туркестанская область Экономика Шымкент ЧП-2022
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