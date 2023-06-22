Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.36 eur/kzt 492.74

    rub/kzt 5.3 cny/kzt 62.39
Прогноз погоды
Астана+23+25℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Магазин площадью 1600 квадратных метров сгорел в Атырау

    22 Июня 2023, 18:15

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Универсальный магазин «Большая планета» сгорел в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сегодня в 13:04 часов поступил вызов о том, что в одном из универсальных магазинов, расположенных по улице Абрахманова, идет дым. По прибытии к месту вызова пожарных подразделений было установлено, что открытым огнем горит кровля. Общая площадь загоревшейся крыши составила 800 квадратных метров. Пожар был локализован в 14:27 часов и ликвидирован в 14:45 часов. Торговая площадь сгоревшего двухэтажного магазина - 1600 квадратных метров. Причины возгорания выясняются», - сообщили в пресс-службе ДЧС.

    В тушении пожара были задействованы силы и средства департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области, ТОО «Семсер –Өрт сөндіруші», АО «АТМА Аэропорт», СКЭБР, ГУ «Центр медицины катастроф» - всего 53 человека и 13 единиц техники. В результате оперативных действий пожарных было предотвращено распространение огня на соседние здания.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Происшествия Видео Пожар Атырау
    Новости по теме
    Новости по теме
    35 несчастных случаев произошло на костанайских предприятиях
    Число отравившихся фаст-фудом в Кентау достигло 92 человек
    Участников религиозной процессии убило током в Индии
    Ночные протесты охватили Францию после убийства подростка, сотни арестованы
    Популярное
    1 Базовую пенсию действующих пенсионеров увеличат в ближайшие 5 лет
    2 17-летняя теннисистка Асылжан Арыстанбекова почти сотворила сенсацию на турнире в Тунисе
    3 Руслан Шпекбаев освобожден от должности заместителя министра обороны
    4 Кто войдет в спецорган по возврату незаконно приобретенных активов
    5 Жуткое ДТП в Астане: автомобиль врезался в столб LRT