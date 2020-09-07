Мадияр Кожахмет: Неправительственный сектор - надежный партнер государства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Неправительственный сектор является надежным партнером государства в решении социальных вопросов и оптимизации гражданских инициатив. Такое мнение на 11-ой ежегодной международной конференции «Истории развития: взгляд изнутри» выразил председатель Комитета по делам гражданского общества Министерства информации и общественного развития РК Мадияр Кожахмет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как известно, Глава государства поставил перед нами задачу – повысить уровень доверия населения к власти и развитие концепции «слышащего государства». Недавно в Послании народу Казахстана Президент отметил важность развития и совершенствования конструктивного диалога с гражданским обществом и решение проблем в социальной сфере. В этом направлении были выдвинуты несколько важных инициатив, в том числе принятие законов об общественных советах и об общественном контроле. В этой связи неправительственный сектор является надежным партнером государства в решении социальных вопросов и оптимизации гражданских инициатив», - подчеркнул Мадияр Кожахмет.

По его словам, общественные организации стали неотъемлемой частью в решении различных задач по этому направлению. В период пандемии гражданское общество сыграло ключевую роль в оказании государству помощи, потребовалось их оперативное участие. Поэтому, в свою очередь, неправительственный сектор продемонстрировал свой потенциал, активно вовлекаясь в социальные вопросы.

«Несомненно, такая реакция неправительственных организаций говорит о том, что они готовы развиваться и пробовать новые подходы, внедрять социальные инновации во благо общества. Примером служит Ассоциация развития гражданского общества. Она подхватила идею о том, что НПО начинает внедрять в общество мировой инновационный опыт, что очень важно в процессе формирования благополучного общества. Ежегодно поднимается вопрос внедрения инновационных подходов в неправительственном секторе с участием представителей международных организаций. Они создают определенную сеть для НПО, чтобы показать свою особую эффективность. Ежегодно конференция АРГО затрагивает самые трендовые вопросы в области гражданского сектора», - добавил Мадияр Кожахмет.

Напомним, сегодня в режиме онлайн состоялось открытие 11-ой ежегодной международной конференции «Истории развития: взгляд изнутри». С приветственной речью выступил директор региональной миссии USAID в Центральной Азии Кристофер Эдвардс.



