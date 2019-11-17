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    Мадина Байтык снялась в ролике о Казахстане для «Мисс мира-2019»

    17 Ноября 2019, 14:36

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Презентационное видео Казахстана для конкурса «Мисс мира-2019» опубликовано на Youtube-канале конкурса, передает МИА «Казинформ».

    Трехминутный видеофильм «Красиво о Казахстане» охватывает множество достопримечательностей и сакральных мест нашей страны: среди них полуостров Мангышлак, Чарынский каньон, Шымбулак, древний город Сауран, мавзолей Ходжи Ахмета Яссауи, пещера Акмешит, Каспийское море и столица Казахстана - Нур-Султан.

    На фоне сменяющих друг друга красивейших ландшафтов «Мисс Казахстана-2019» Мадина Батык позирует с охотничьим соколом и на коне, работает на гончарном круге. Ролик знакомит зрителей не только с красотами природы Казахстана, но и с народной музыкой, национальными конными играми и традиционной кухней.

    Видео снимали две недели, за это время съемочная группа преодолела более 10 тысяч километров. «Эта поездка стала для меня особенной и незабываемой. Спасибо всей съемочной команде за проделанную работу», - написала в своем Instagram Мадина Батык.

    Видеопрезентация будет сопровождать Мадину Батык на конкурсе «Мисс мира-2019» (Miss World 2019) — предстоящем 69-м международном конкурсе красоты, который пройдет в Лондоне, Великобритания.

    Мадина Батык, 19-летняя студентка из Павлодара, завоевала титул «Мисс Казахстан-2019» весной этого года.

    Автор:

    Влада Гук

    Современная культура Общество
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