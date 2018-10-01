Мадина Абылкасымова рассказала об исполнении Послания в части повышения минимальной зарплаты казахстанцев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане с 1 января 2019 года будет увеличен размер минимальной заработной платы с 28 тыс. до 42,5 тыс. тенге, увеличится зарплата для 1,3 млн казахстанцев, передает МИА «Казинформ».

В пятницу в Үкімет үйі состоялось расширенное заседание Правительства РК под председательством Премьер-Министра Бакытжана Сагинтаева с участием Руководителя Администрации Президента Асета Исекешева по вопросам исполнения поручений Главы государства, озвученных в Послании народу Казахстана «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни».

Прежде всего, как было отмечено, будут приняты меры по повышению уровня доходов населения. Так, с 1 января 2019 года размер минимальной заработной платы будет увеличен в 1,5 раза - с 28 тыс. до 42,5 тыс. тенге. В результате это приведет к росту зарплаты для 1,3 млн граждан. Кроме того, 275 тыс. гражданских служащих будут получать зарплату в среднем на 35% больше. Это работники систем образования и здравоохранения.



Министр труда и социальной защиты населения РК Мадина Абылкасымова сообщила, что в целях исполнения поручения Главы государства по повышению размера минимальной заработной платы с 1 января 2019 года в 1,5 раза, до 42,5 тыс. тенге, будут внесены соответствующие изменения в проект закона «О республиканском бюджете на 2019-2021 годы».



«Будет изменена методика определения размера минимальной заработной платы с исключением привязки к размеру прожиточного минимума. В соответствии с поручением Главы государства, с 1 января 2019 года будет обеспечено повышение оплаты труда для 275 тыс. гражданских служащих, работающих в бюджетных организациях. Рост заработной платы для них составит в среднем 35%», - сообщила Мадина Абылкасымова.



Кроме того, с увеличением минимальной заработной платы снизится налоговая нагрузка для занятого населения соразмерно увеличению налоговых вычетов из доходов всех наемных работников. Снижение налоговой нагрузки затронет более 6 млн наемных работников.



В целом повышение минимальной заработной платы приведет к росту заработной платы для 1,3 млн человек, работающих на низкооплачиваемых позициях во всех отраслях экономики.