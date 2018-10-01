-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
12:55 214
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11:22 1436
-
11:15 255
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Мадина Абылкасымова объяснила, почему сократился бюджет минтруда и соцзащиты населения
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр труда и социальной защиты населения РК Мадина Абылкасымова объяснила, почему на более чем 16 млрд тенге сократился бюджет ведомства, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Действительно, бюджет министерства очень большой - более 2 трлн 600 млрд тенге. Из них большая часть, это социальные выплаты. Бюджет основан, прежде всего, на контингенте получателей. При расчете контингента получателей берется в расчет динамика за последние пять лет по численности населения, по получателям, а также демографический прогноз и прогноз социально-экономического развития на планируемый период. Поскольку каждая выплата имеет целевой характер, то, прежде всего, расходы зависят от численности получателей. В этом году мы действительно на 16 млрд 890 млн тенге уменьшаем наши расходы, это связано с уменьшением численности получателей на 71 168 человек», - пояснила Мадина Абылкасымова, отвечая на вопросы депутатов на пленарном заседании Мажилиса.
Министр также этот вопрос связала с сокращением государственной гарантии обязательных пенсионных взносов.
«В частности численность получателей сократилась на 52 689 человек. Это связано с причиной государственных гарантий сохранности обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов. Госгарантия сохранности связана с уровнем доходности. В связи с тем, что доходность пенсионных активов на фондовом рынке по итогам 8 месяцев выросла, и составляет 7,3%, с учетом их влияния на реальную доходность, у нас государственная гарантия сократилась, и численность получателей сократилась», - добавила Мадина Абылкасымова.
Отметим, что на пленарном заседании Мажилиса были рассмотрены изменения в бюджет на 2018-2020 годы.
- Нурлан Нигматулин: Уточнение бюджета позволит начать реализацию поручений Президента
- Минсельхоз сократит финансирование проектов по водоснабжению
- KASE: курс доллара упал еще на 4 тенге
- Из каких стран активнее всего переводят деньги казахстанцам
- Данияр Акишев назвал текущие приоритеты в работе Нацбанка
- Рост депозитов в тенге констатировал Нацбанк РК