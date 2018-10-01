Мадина Абылкасымова объяснила, почему сократился бюджет минтруда и соцзащиты населения

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр труда и социальной защиты населения РК Мадина Абылкасымова объяснила, почему на более чем 16 млрд тенге сократился бюджет ведомства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Действительно, бюджет министерства очень большой - более 2 трлн 600 млрд тенге. Из них большая часть, это социальные выплаты. Бюджет основан, прежде всего, на контингенте получателей. При расчете контингента получателей берется в расчет динамика за последние пять лет по численности населения, по получателям, а также демографический прогноз и прогноз социально-экономического развития на планируемый период. Поскольку каждая выплата имеет целевой характер, то, прежде всего, расходы зависят от численности получателей. В этом году мы действительно на 16 млрд 890 млн тенге уменьшаем наши расходы, это связано с уменьшением численности получателей на 71 168 человек», - пояснила Мадина Абылкасымова, отвечая на вопросы депутатов на пленарном заседании Мажилиса.

Министр также этот вопрос связала с сокращением государственной гарантии обязательных пенсионных взносов.

«В частности численность получателей сократилась на 52 689 человек. Это связано с причиной государственных гарантий сохранности обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов. Госгарантия сохранности связана с уровнем доходности. В связи с тем, что доходность пенсионных активов на фондовом рынке по итогам 8 месяцев выросла, и составляет 7,3%, с учетом их влияния на реальную доходность, у нас государственная гарантия сократилась, и численность получателей сократилась», - добавила Мадина Абылкасымова.

Отметим, что на пленарном заседании Мажилиса были рассмотрены изменения в бюджет на 2018-2020 годы.