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    Лжеюрист обманул пенсионера на 4,4 млн тенге в Караганде

    4 Октября 2022, 11:45

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Аферист под видом правовой поддержки выманил у пенсионера более 4 млн тенге в Караганде.МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В центральный отдел полиции упраления полиции города Караганды обратился 66-летний мужчина. Пенсионер сообщил, что некий юрист обманул его, присвоив 4,4 млн тенге. Выяснилось, что потерпевший должен был получить в наследство немалое имущество. Для этого ему требовалось оформить соответствующие документы. Чтобы не обременять себя процессом, пенсионер обратился к некому гражданину, обещавшего оказать правовую помощь. Причем практически бесплатно. Мужчина полностью доверился посреднику. Уже на финальной стадии при оформлении договора наследования пенсионер обнаружил жульничество так называемого юриста, прибравшего к рукам более 4 млн тенге.

    Сотрудники следственно-оперативной группы задержали 30-летнего подозреваемого. Он дал признательные показания. Ведется досудебное расследование по статье 190 УК РК «Мошенничество».

    Фото: educationperiodical.com

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Карагандинская область МВД РК Караганда
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