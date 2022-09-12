Лжетурагент обманул алматинцев на 36 млн тенге

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Туристические пакеты тоже могут быть «липой». 30-летний житель Алматы задержан за продажу несуществующих путевок, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

«С ноября 2021 года по август 2022 гражданину К., 1992 года рождения, удалось обмануть, как минимум, 13 человек. Пока столько обманутых граждан обратились в полицию с заявлением. Проработав какое-то время в туристическом агентстве, фигурант знал тонкости этого бизнеса. Так называемые «клиенты» понимали, что они обмануты, только в день вылета, или незадолго до него. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый задержан. В настоящее время сумма ущерба, причиненного потерпевшим, составляет около 36 млн тенге. В едином реестре досудебного расследования зарегистрировано уголовное дело по ст. 190 ч.3 п.4 УК РК», – сообщил начальник отдела полиции при УП Бостандыкского района Галым Касымбаев.

Обманутых людей может быть гораздо больше, убеждены следователи. Поэтому граждан, пострадавших от действий гражданина К., просят обратиться по телефонам: 298-52-82; 298-52-80.

Фото: polisia.kz